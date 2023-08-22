Бизнес в России: тонкости ведения процесса

Чаще всего об улучшении признаются представители Центрального федерального округа, реже всех — Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Таковы результаты опроса, проведенного банком «Открытие» (входит в группу ВТБ) и «Росгосстрахом». Согласно полученным данным, у 13% опрошенных россиян есть собственный бизнес. Самый высокий процент предпринимателей, имеющих свое дело, оказался в Москве и Московской области (18%), самый низкий - на Дальнем Востоке (5%).

Среди факторов, которые мешают вести бизнес в России респонденты чаще всего называли слабо прогнозируемую ситуацию в экономике, отсутствие стартового капитала, бюрократические барьеры и высокие налоги. Недоступность кредитов помехой для ведения бизнеса чаще всего считают в Южном федеральном округе. И только 8% респондентов не видят никаких помех для занятия предпринимательством в России (в а в Сибири — даже 12%, тогда как на Урале — только 5%).

В ТОПе факторов помогающих — поддержка государства, наличие свободных ниш из-за ухода иностранных инвесторов и большой рынок сбыта и доступность кредитов. К слову, 26% опрошенных не увидели того, что помогает заниматься бизнесом в России.