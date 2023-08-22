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НовостиПроисшествия22 августа 2023 12:54

СК начал проверку после падения 2-летнего ребенка из окна пятого этажа в Липецке

Следственный комитет выясняет обстоятельства падения 2-летнего ребенка с высоты в Липецке
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
СК начал проверку из-за падения 2-летнего ребенка из окна пятого этажа в Липецке

СК начал проверку из-за падения 2-летнего ребенка из окна пятого этажа в Липецке

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке начали доследственную проверку после падения 2-летнего ребенка с высоты. По данным следствия, вечером 19 августа малыш облокотился на москитную сетку и выпал из окна пятого этажа. Несчастье случилось на улице Ушинского. Мальчика доставили в реанимацию областной детской больницы.

Проверку проводит Правобережный межрайонный отдел СУ СКР России по Липецкой области. Известно, что ребенок находился в квартире с матерью. Она ненадолго оставила сына без присмотра в комнате с распахнутым окном.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Чтобы предупредить несчастные случай, лучше не ставить мебель рядом с окнами. Также стоит установить специальные фиксаторы - дети не смогут самостоятельно открыть окно.