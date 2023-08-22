Программу «Мой двор» с бюджетом в 1,5 млрд продлят до 2026 года в Липецке

Липецкую программу "Мой двор" планируют закончить в 2026 году Фото: Липецкий городской совет депутатов

Депутаты Липецкого горсовета обсудили изменения программы «Мой двор». Мэрия расширит список адресов и продлит проект до 2026 года. Финансирование на 2022-2026 годы составляет около полутора миллиардов рублей. Из областной казны выделили 655 миллионов, из городской – 840.

За три года планируют получить больше положительных отзывов о благоустройстве и вовлечь горожан в программу. До 82% липчан должны остаться довольны состоянием территории. Также хотят увеличить до 81% количество жителей, которые поучаствовали в обсуждении и реализации проектов.

Число обновленных дворов будет расти на 2% ежегодно, начиная с 2024. На данный момент администрация включила в список 1 655 территорий. При этом работы на каждом участке не должны превышать пяти миллионов рублей.

Члены профильной комиссии одобрили поправки. Документ планируют принять на сессии 29 августа.