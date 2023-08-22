«Черным риелторам» дали 15 лет за похищение людей ради продажи квартир в Липецке

В Липецкой области осудили двух "черных риелторов" Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке озвучили приговор двум «черным риелторам» за похищение людей ради незаконной продажи квартир. Горожан признали виновными в преступлениях по пунктам «а, в, з» части 2, пункту «а» части 3 статьи 126 УК и пункту «б» части 3 статьи 163 УК. Липчанам назначили по 15 лет в колонии строгого режима с ограничением свободы на год и восемь месяцев.

По данным регионального СУ СКР, в 2019 – 2020 годах жертвами негодяев стали два местных жителя. 34-летний и 43-летний аферисты выбрали самую легкую «мишень» – владельцев квартир, которые злоупотребляли алкоголем и влезли в долги.

Злодеи подобрались к горожанам под предлогом решения финансовых проблем. Однако затем надумали перестраховаться. Нарушители похитили липчан из квартир, чтобы те не обратились в полицию и согласились продать единственное жилье.

Пленников удерживали в разных помещениях. Фигуранты угрожали расправой над несчастными и их родственниками. Параллельно мошенники подыскивали покупателей. «Черным риелторам» удалось получить за две квартиры на Опытной станции и Недели 3,4 миллиона рублей.

500 тысяч от сделки потратили на покупку заброшенного дома в Долгоруковском районе для одного из узников. Для второго невольника приобрели комнату в самом худшем общежитии. Остальные деньги оставили себе.

Правоохранители узнали о случившемся, когда в полицию пришла тетя одного из пострадавших. Женщина рассказала стражам порядка о похищении племянника и продаже жилья против воли. Во время расследования стало известно о втором инциденте.

Оказалось, что одного из вымогателей уже судили за кражи, разбой и другие преступления. Нарушители не признали вину и поведали свою версию произошедшего. Однако доказательства опровергли выдуманные истории.