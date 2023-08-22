В Липецкой области напечатают 455,9 тысяч бюллетеней для голосования

фотография пресс-службы Избирательной комиссии Липецкой области Фото: с сайта

В Липецкой области начали печатать избирательные бюллетени. Всего в регионе выпустят 455,9 тысяч бланков для голосования на дополнительных выборах депутата Госдумы. Из них 272,4 тысяч листов – для электронных комплексов.

Типографию охраняют полицейские, сообщили в пресс-службе областного избиркома. Весь процесс проходит конфиденциально. Посторонних людей не пускают на склад и производственный участок.

фотография пресс-службы Избирательной комиссии Липецкой области Фото: с сайта

Специалисты печатают традиционные бюллетени, а также бланки для технических средств подсчета голосов. Листы отличаются друг от друга расположением защитной марки и графической сетки.

– Дизайн защитной фоновой сетки разработали специалисты типографии, – отметил директор липецкого издательского дома. – Она зеленого цвета. Если внимательно присмотреться, то среди извилистых линий, создающих графическую защиту, можно различить слова «Выборы 2023». На изготовление тиража израсходуют 2,5 тонны бумаги.

Весь тираж передадут региональному избиркому 30 августа. В муниципальных районах бюллетени будут хранить в отделах УМВД, в Липецке – в территориальных избирательных комиссиях.