Питьевую воду отключат на 16 улицах Липецка во вторник 23 августа

В Липецке отключат питьевую воду в нескольких районах 23 августа Фото: Алина ПАЛАГИНА

Во вторник, 23 августа, в Липецке отключат питьевую воду на 16 улицах нескольких районов. Подачу ресурса ограничат с 10:00 до 20:00, сообщили в пресс-службе мэрии. Специалисты будут проводить плановые ремонтные работы.

Без холодной воды останутся жители домов по улицам Юношеская, 50ст7, 50а, 50ст9, 50ст10; Папина, 29а, 31б; и в частном секторе села Косыревка на Советской и Ленина. Машина с водой приедет по заявкам липчан.

Также краны пересохнут на улицах 30 лет Октября, 2, 6, 8; 4-я Пятилетка, 5, 6, 10; Шкатова, 4; Франко, 2, 4, 6, 8; Ушинского, 18; частный сектор: Франко, Тульская, Доменщиков; Астраханская, 1, 1/1, вл. 1, 1а, 7, 11, 11а, 13, 15, 15а, 15ст.1, 17, 19, 19а, 21, 23; Архангельская, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 20б, 22, 24, 26; Силикатная, 2, 18, 19, 19а, 20; частный сектор: Усманская, Гидромеханизации и Силикатная. Воду привезут на 4-ую Пятилетку, 10; Ушинского, 18; Астраханскую, 7 и Силикатную, 19.

За дополнительной информацией обращайтесь по номерам: *6048, 236-048.