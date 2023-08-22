Без света останутся 17 улиц Липецка во вторник 23 августа

В Липецке отключат свет на 17 улицах во вторник Фото: Алина ПАЛАГИНА

Во вторник, 23 августа, в Липецке отключат свет на 17 улицах. Подачу ресурса приостановят с девяти утра до пяти вечера, сообщили в пресс-службе мэрии. Специалисты займутся ремонтными работами на сетях.

Без электричества останутся жители домов по улицам Кротевича, 76 – 133, 135, 137; Гранитная, 74 – 119; Академика Вавилова, 4, 80 – 131; Новокарьерная, 2 – 106; Тельмана, 68, 70 – 90; Урицкого, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121 – 150, 152; Шевченко, 83, 85 – 117, 119, 121; Зеленая, 1 – 38; Ватутина; переулках 1-й Лесной; 1-й Садовый, 14; 1-й Театральный; 2-й Лесной; 2-й Моторный; 2-й Театральный; Моторный, 1 – 14 и 1-й Театральный, 5.

За дополнительной информацией обращайтесь по бесплатному номеру контакт-центра: 8-800-220-0-220. Диспетчеры отвечают круглосуточно.

Напомним, также во вторник холодную воду перекроют на 16 улицах города. Подробности можно прочитать по ссылке.