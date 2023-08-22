Два завода Липецкой области получили из свеклы 7,5 тысяч тонн сахара

Сахарные заводы региона переработали 75,5 тысяч тонн свеклы Фото: архив "КП"

В Липецкой области к переработке свеклы приступили уже два завода. Предприятия получили 7,5 тысяч тонн сахара из 75,5 тысяч тонн корнеплода.

Две другие «сладкие фабрики» заработают на этой неделе, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Еще два завода запустят в сентябре.

В текущем году урожайность свеклы выросла до 500 центнеров с гектара. Аграрии вышли на уборку на десять дней раньше, чем в 2022 году.

Корнеплод выкапывают в семи районах. С первых полей собрали 90 тысяч тонн растения. Массовый сбор урожая стартует на следующей неделе.

Напомним, 15 августа специалисты сельского хозяйства собрали первые десять тысяч тонн свеклы. Тогда уборочную кампанию начали в четырех районах – Краснинском, Грязинском, Елецком и Лебедянском.