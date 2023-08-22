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НовостиОбщество22 августа 2023 16:59

Два завода Липецкой области получили из свеклы 7,5 тысяч тонн сахара

На этой неделе заработают еще два предприятия
Алина ПАЛАГИНА
Сахарные заводы региона переработали 75,5 тысяч тонн свеклы

Сахарные заводы региона переработали 75,5 тысяч тонн свеклы

Фото: архив "КП"

В Липецкой области к переработке свеклы приступили уже два завода. Предприятия получили 7,5 тысяч тонн сахара из 75,5 тысяч тонн корнеплода.

Две другие «сладкие фабрики» заработают на этой неделе, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Еще два завода запустят в сентябре.

В текущем году урожайность свеклы выросла до 500 центнеров с гектара. Аграрии вышли на уборку на десять дней раньше, чем в 2022 году.

Корнеплод выкапывают в семи районах. С первых полей собрали 90 тысяч тонн растения. Массовый сбор урожая стартует на следующей неделе.

Напомним, 15 августа специалисты сельского хозяйства собрали первые десять тысяч тонн свеклы. Тогда уборочную кампанию начали в четырех районах – Краснинском, Грязинском, Елецком и Лебедянском.