Для 6 семей из аварийного дома построили новую двухэтажку в Лебедянском районе

В Лебедянском районе Липецкой области достроили дом для переселенцев из аварийного жилья Фото: Липецкий областной Совет депутатов

В селе Троекурово Лебедянского района достроили двухэтажку для переселенцев из аварийного жилья. Новые квартиры получат шесть семей, сообщили в пресс-службе Липецкого областного совета депутатов. Всего в 2023 году из ветхого жилья переедут 56 человек в муниципалитете.

Напомним, регион досрочно завершит программу переселения липчан из домов, которые признали аварийными до января 2017 года. Условия проживания улучшат для 2799 жителей области.

Правительство России выделило Липецкому краю 137,4 миллиона рублей на эти цели. Соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин. Среди Черноземья поддержку также окажут Орловской и Курской областям. Всего деньги получат 24 региона страны.