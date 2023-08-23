Зоопарк Липецка приглашает на праздник в честь 50-летней годовщины 23 августа

23 августа Липецкий зоопарк отмечает 50-летие Фото: архив "КП"

В этот вторник, 23 августа, зоопарк Липецка отметит 50-летнюю годовщину. В честь праздника сотрудники зверинца подготовили яркую программу для взрослых и детей, сообщили в пресс-службе мэрии. Развлечения продлятся с 12:00 до 18:00.

Горожане смогут купить билеты по скидке. Для юных липчан от трех до 14 лет посещение будет стоить 100 рублей, для гостей старше 14 лет – 200 рублей.

Организаторы подготовили фотозоны, пригласили ростовых кукол и аниматоров. Любителей животных ждут девять интерактивных и игровых площадок.

Также посетителям предложат поучаствовать в мастер-классах. Родители и малыши научатся делать оригами – лису, льва и жирафа. Ребята сделают открытку зоопарка и ватными палочками нарисуют птиц и зверей.