Пожарные вытащили из «Нивы» водителя, который врезался в ГАЗель под Липецком

В Липецкой области спасатели вытащили из машины пострадавшего в ДТП водителя Фото: УГПСС Липецкой области

В минувший понедельник, 22 августа, в селе Октябрьское Усманского района произошло ДТП. Авария случилась на проспекте Революции. По данным УМВД Липецкой области, 65-летний водитель «Нивы» не справился с управлением и врезался в стоящую ГАЗель.

На место происшествия прибыли экстренные службы. Пожарные из части №43 вытащили автомобилиста из легковушки, рассказали в пресс-службе регионального УГПСС. Пострадавшего передали машине скорой помощи. Медики увезли мужчину в больницу.

В тот же день в ДТП на трассе «Орел – Тамбов» попал 42-летний шофер ГАЗа. Липчанин не удержал управление и столкнулся с дорожной оградой. Водитель получил травмы. Врачи оказали пострадавшему помощь и отпустили домой.