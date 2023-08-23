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НовостиПроисшествия23 августа 2023 6:57

Пожарные вытащили из «Нивы» водителя, который врезался в ГАЗель под Липецком

Сотрудники УГПСС спасли 65-летнего автомобилиста, который попал в ДТП
Алина ПАЛАГИНА
В Липецкой области спасатели вытащили из машины пострадавшего в ДТП водителя

В Липецкой области спасатели вытащили из машины пострадавшего в ДТП водителя

Фото: УГПСС Липецкой области

В минувший понедельник, 22 августа, в селе Октябрьское Усманского района произошло ДТП. Авария случилась на проспекте Революции. По данным УМВД Липецкой области, 65-летний водитель «Нивы» не справился с управлением и врезался в стоящую ГАЗель.

На место происшествия прибыли экстренные службы. Пожарные из части №43 вытащили автомобилиста из легковушки, рассказали в пресс-службе регионального УГПСС. Пострадавшего передали машине скорой помощи. Медики увезли мужчину в больницу.

В тот же день в ДТП на трассе «Орел – Тамбов» попал 42-летний шофер ГАЗа. Липчанин не удержал управление и столкнулся с дорожной оградой. Водитель получил травмы. Врачи оказали пострадавшему помощь и отпустили домой.