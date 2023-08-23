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НовостиПроисшествия23 августа 2023 7:24

34-летний пассажир получил травмы в ДТП с перевернувшейся «Маздой» под Липецком

В селе Анино Липецкой области водитель иномарки не справился с управлением
Алина ПАЛАГИНА
В Липецкой области перевернулась "Мазда"

В Липецкой области перевернулась "Мазда"

Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В минувший понедельник, 22 августа, в селе Анино Грязинского района произошло ДТП. На улице Набережная 30-летний водитель «Мазды» не справился с управлением, сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области.

Машина съехала на обочину и перевернулась. Травмы в аварии получил 34-летний пассажир иномарки. Медики осмотрели пострадавшего и отпустили домой.

Инспекторы напоминают жителям региона о безопасности за рулем. Автомобилистам стоит учитывать трафик, состояние транспорта и дороги, а также погоду. Не следует забывать о скоростных ограничениях. Специалисты советуют всегда соблюдать дистанцию между машинами.

Напомним, спасатели вытащили из «Нивы» водителя, который попал в ДТП. 65-летний мужчина врезался в стоящую ГАЗель.