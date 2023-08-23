Под Липецком 65-летний пенсионер облил жену бензином и угрожал поджечь

В Липецкой области семейный конфликт едва не перерос в расправу Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Елецком районе Липецкой области семейный конфликт едва не перерос в расправу. У пары из села Паниковец страсти с возрастом не утихли. 65-летний пенсионер поссорился с женой. После конфликта муж облил супругу бензином из пятилитровой канистры и угрожал поджечь.

Перепуганная спутница жизни написала заявление в полицию, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. На агрессора завели уголовное дело по части 1 статьи 119 УК «Угроза убийством».

Житель региона полностью признал вину. Правоохранители направили дело в суд. Теперь обидчику грозит до двух лет колонии.

Напомним, сотрудники ДПС нашли водителя, который сбил 17-летнего подростка и скрылся. Владелец «Лады Приоры» признался в случившемся.