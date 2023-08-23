Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 августа 2023 8:42

Врач-терапевт из Африки устроился на работу в больницу Становлянского района

В Липецкую область перевелся медик из Туниса
Алина ПАЛАГИНА
В Становлянском районе работает медик из Африки

В Становлянском районе работает медик из Африки

Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Врач из Африки Хмайед Баратли нашел работу в Липецкой области. Житель Туниса отучился на медика в Рязанском университете, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Затем два года трудился на Родине, однако мысль о переезде в Россию не оставляла иностранца.

Специалист просматривал вакансии в Интернете. Терапевту приглянулось предложение больницы Становлянского района. Неделю назад профессионал официально трудоустроился.

Местные жители хорошо приняли Хмайеда. Теперь медик планирует получить гражданство РФ.

Напомним, «королева сварки» Александра подарит Липецку два уникальных арт-объекта к международным инклюзивным играм. Художница изготовит из металла скульптуры дельфина и липы.