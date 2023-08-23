Врач-терапевт из Африки устроился на работу в больницу Становлянского района

В Становлянском районе работает медик из Африки Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Врач из Африки Хмайед Баратли нашел работу в Липецкой области. Житель Туниса отучился на медика в Рязанском университете, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Затем два года трудился на Родине, однако мысль о переезде в Россию не оставляла иностранца.

Специалист просматривал вакансии в Интернете. Терапевту приглянулось предложение больницы Становлянского района. Неделю назад профессионал официально трудоустроился.

Местные жители хорошо приняли Хмайеда. Теперь медик планирует получить гражданство РФ.

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