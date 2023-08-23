Жители Липецкой области могут поменять управляющую компанию раз в год

Жильцам многоэтажек разрешат менять управляшку через год Фото: Алина ПАЛАГИНА

Жителям Липецкой области разрешат менять управляющую компанию только раз в год. 4 августа приняли Федеральный закон, который внес изменения в статью 162 ЖК. Так, собственники квартир смогут сменить организацию через 12 месяцев после заключения договора с прежней. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Однако если УК не будет следить за состоянием многоэтажки и соблюдать требования, жильцам позволят избавиться от компании досрочно. Когда липчане докажут халатность организации, контракт расторгнут. Также исключение сделают для горожан, которые решили изменить способ управления домом.

Ранее владельцы могли выбрать другую управляшку в любой момент. Достаточно было получить согласие большинства жильцов на собрании.