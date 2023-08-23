В Липецке из больницы уволили санитарку за грубое отношение к пациентке

В Липецке из больницы уволили санитарку за грубое отношения к пациентке Фото: принтскрин видео.

В Липецке в Больнице скорой медицинской помощи №1 разразился скандал. В соцсетях появилось видео с санитаркой, которая грубо обращалась с пациенткой.

ПОВАЛИЛА НА ПОЛ И ТОЛКАЛА

В кадре – пожилая женщина, которую медработник пытается отогнать от холодильника. Сотрудница больницы схватила ее за руку и резко потянула. Та ударилась о кровать и упала на пол.

- Ой, умирает любовь! – передразнила стоны пациентки санитарка. – Вставай, я тебя не подниму!

Медработник все же смогла посадить упавшую, а потом начала толкать ее, повторяя, чтобы та встала. В итоге женщина позвала на помощь коллег. На этом видео заканчивается. Записал ролик пациент из той же палаты.

САНИТАРКУ УВОЛИЛИ, А СТАРШЕЙ МЕДСЕСТРЕ ОБЪЯВИЛИ ВЫГОВОР

В БСМП lipetsk.kp.ru подтвердили случившееся. «Это ЧП для нашей больницы», - так охарактеризовали инцидент. Все случилось в субботу, 19 августа.

- Главный врач незамедлительно инициировал служебное расследование, - прокомментировала представитель БСМП №1 по связям с общественностью Эвелина Протасова. – Сегодня утром санитарку уволили за недопустимое поведение по отношению к пациентке. Также объявлен выговор старшей медицинской сестре отделения токсикологии. Проведена работа с персоналом о недопущении подобных ситуаций.

Кстати, липчанка пришла работать в БСМП №1 в декабре 2022 года. Ранее она трудилась в отделении токсикологии Липецкой областной клинической больницы. Подробностей о личности пациентки пока нет - врачебная тайна.

ПОЛИЦИЯ И ПРОКУРАТУРА ПРОВЕДУТ ПРОВЕРКУ

В пресс-службе регионального УМВД России сообщили, что по факту публикации видео в соцсетях проведут проверку. Также инцидентом заинтересовалась прокуратура Липецкой области. Они также проверят, что произошло в больнице.