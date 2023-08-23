Жителей Липецка предупреждают о грозе с сильными порывами ветра 23 августа

На Липецк надвигается непогода Фото: Алина ПАЛАГИНА

В этот вторник, 23 августа, в ближайшие два-четыре часа в Липецке ожидают непогоду. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на ГО и ЧС. Жителей предупреждают о грозе и усилении северо-западного ветра. Порывы будут доходить до 17 метров в секунду.

Спасатели напоминают горожанам о мерах безопасности. Липчанам не советуют без особой необходимости покидать здания, когда бушует стихия. Также не стоит прятаться от дождя рядом с рекламными щитами, столбами линии электропередач и другими конструкциями, которые могут обвалиться.

Пешеходам нельзя стоять под деревьями. Автомобилистов просят не парковать вблизи насаждений машины. В случае чрезвычайной ситуации звоните по телефону «112».