Трамвайный парк Липецка пополнился девятью низкопольными вагонами по концессии

В Липецк доставили девять новых трамваев Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Липецк получил по концессии уже девять низкопольных трамваев модели «71-628». Вагоны оборудовали кондиционерами, видеокамерами, электронными табло, USB-зарядками и Wi-Fi.

Специалисты установили двери с антизажимами и современную систему контроля за состоянием водителя. Также в салоне появились светодиодная подсветка, подножки и терминал для безналичной оплаты проезда.

По концессии трамвайный парк Липецка должен пополниться 46 вагонами Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Каждый транспорт вмещает до 150 пассажиров, сообщили в пресс-службе мэрии. Кстати, в новых трамваях предусмотрели автономных ход до трех километров – на случай, если линию обесточат.

Напомним, первую партию вагонов доставили в июле. Всего по договору компания «Мовиста Регионы Липецк» должна пополнить городской трамвайный парк 46 односекционными составами.