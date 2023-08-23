Пьяный водитель «Рено» протаранил «Джили» на площади Франценюка в Липецке

Принтскрин видео автора Sanya Vishnyakov Фото: принтскрин видео.

Утром 23 августа в Липецке в ДТП с «Рено» и перевернувшимся «Джили» пострадал 55-летний мужчина. Авария произошла в 5.25 на площади Франценюка в районе Новолипецка. Столкновение попало на видео.

В кадре – иномарка, которую «мотало» из полосы в полосу. Так, машина протаранила «Джили», врезавшись в область заднего правого колеса. От удара кроссовер перевернулся на крышу и в таком положении проехал по дороге несколько метров, продолжая крутиться вокруг своей оси.

Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе регионального УМВД России, водителя «Джили» с травмами доставили в больницу. Там медики оказали ему необходимую помощь и отпустили. На 26-летнего парня из «Рено» завели административные дела за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения, за неисправности в автомобиле и тонировку стекол.