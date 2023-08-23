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НовостиОбщество23 августа 2023 13:08

Обход Липецка в районе 10 Шахты будут перекрывать по ночам с 23 до 25 августа

Специалисты будут ремонтировать дорогу на 288 километре окружной трассы
Алина ПАЛАГИНА
На окружной трассе Липецка запустят реверсивное движение

На окружной трассе Липецка запустят реверсивное движение

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этот вторник, 23 августа, Обход Липецка перекроют в районе 10 Шахты. Ограничения введут в восемь вечера. Причина – в ремонте дороги на мосту над железнодорожными путями. На 288 километре окружной трассы запустят реверсивное движение. Автомобилисты смогут проехать только по одной полосе.

Специалисты будут восстанавливать участок по ночам, чтобы избежать пробок. Работу планируют завершить 25 августа, сообщили в пресс-службе регионального управления дорог и транспорта.

Сотрудники ведомства напоминают, что проезд относится к федеральной трассе Р-119 «Орел – Тамбов». Жителей региона просят по возможности продумать альтернативные маршруты.

Отметим, в Грязях открыли обновленную переправу через реку Матыра. Над мостом трудились около года.