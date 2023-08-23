До 15 лет грозит жителю Липецка, который ограбил и до смерти забил пенсионера Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке будут судить 28-летнего мужчину, который ограбил и до смерти избил пенсионера. По данным следствия, 21 октября 2022 года злодей разбил кирпичом остекление двери и проник в частный дом на улице Студенческая. Там его встретил 85-летний хозяин. Незваный гость ударил старика по голове, а затем похитил ноутбук, телевизор, два мобильных телефона и деньги. Сумма ущерба – более 21 тысячи рублей.

Утром супруга обнаружила мужчину без сознания. Из-за проблем со слухом она не слышала, что произошло ночью. Пенсионера доставили в больницу, но спасти его не удалось. Причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, действия липчанина квалифицировали по ч.3 ст.162 УК РФ «Разбой с незаконным проникновением в жилище», ч.4 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего», а также п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Следователи установили, что мужчина 7 августа 2022 года обокрал 63-летнюю женщину. Из ее квартиры по улице Терешковой он вынес ювелирные изделия и деньги. Итого – 207 тысяч рублей.

Обвиняемый находится под стражей. Вину он признал частично. В его жилище правоохранители нашли похищенные предметы и одежду с пятнами крови. Материалы уголовного дела направили в суд. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.