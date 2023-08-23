Под Липецком безработный украл из чужого дома телефизоры и дрель на 10 тысяч Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В полицию Липецкой области обратились с заявлением о краже. 56-летняя женщина живет в Набережных Челнах и имеет частный дом в селе Паниковец Елецкого района. Приехав туда, она обнаружила, что в период с 13 июля по 21 августа кто-то сорвал навесной замок и проник в дом. Вор похитил два телевизора и электродрель. Ущерб – 10 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, оперативники установили личность предполагаемого преступника. Им оказался безработный 43-летний местный житель. В его жилище правоохранители нашли украденную технику. Они изъяли похищенное и вернули хозяйке.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание по статье – до 6 лет лишения свободы.