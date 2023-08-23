Без света останутся более 30 улиц Липецка в четверг 24 августа Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг 24 августа в Липецке отключат свет. Без ресурса останутся более 30 улиц областного центра и пригорода. Причина тому – ремонтные работы на сетях.

С 9 утра до 5 часов вечера без электроэнергии останутся жители улиц Кротевича 76 - 133, 135, 137; Гранитная 74 - 119; им. Академика Вавилова 4, 80 - 131; Новокарьерная, 2 - 106; Тельмана, 68, 70 - 90; Урицкого, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 77а, 79, 80 - 150, 152; Шевченко, 83, 85 - 117, 119, 121; Военный городок №1; Алмазная, 10, 40, 6, 6/1; Первомайская, 1.

На этот же период времени свет погаснет по адресам: улицы Карбышева, 62а; Чаплыгинское шоссе, 2; Жемчужная, 9, 22-24, 28, 38, 84; Листопадная, 2, 4; Покровская, 2б, 3, 5, 11, 14, 15, 17, 18, 22-25, 22а, 26а, 31, 35-37, 130; Провинциальная, 10, 12, 17, 2; Перова, 2а, 2ж, а также в селах Введенка и Ильино.

Также свет отключат в районе Сырского Рудника: улицы Ангарская, 31; Жактовская, 1а, 12, 25, 26а, 38; Городовикова, 11; Исполкомовская, 7; Минская, 49а; Ново-Весовая, 14в - 22, 26, 33; Паровозная, 11а; Поселковая, 1а, 2а, 30в, 33, 4, 47а; Прудная, 1, 1в-д, 2; Рудничная, 17, 21, 25; Рябиновая, 1 - 10, 12 - 24, 26, 27, 29, 29а, 31 - 37, 39; Солнечная, 1 - 61; Ударников, 20, 20з, 20и, 23 - 32, 36, 36а, 38а, 49, 53, 56, 61, 90, 94, 95; Юрия Смирнова и в садоводческом товариществе «Ударник».

Более подробную информацию липчане могут получить в диспетчерской «Россети Центра» по номеру 8-800-220-0220.