Холодную воду отключат в районе Сокола в Липецке в четверг 24 августа Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг 24 августа некоторые жители Липецка останутся без холодной воды. Масштабное отключение произойдет в районе Сокола. Советуем горожанам заранее сделать запасы.

С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут по улицам Дружбы, 1а/2, 1а/1, 1а, 32; Франко, 2-4, 6, 8; Курако, 1-3, 1а; Челюскинцев, 1-4; 40 лет Октября, 1а, 1-7, 10а, 11, 13, 15, 19а, 21, 21б, 23 23а-б, 25, 27, 29, 29а, 31, 31б, 33, 33а, 33б, 35, 37, 37а, 39, 41а, 39а, 41, 43, 45, 47; Кутузова, 1-3, 5; Ушинского, 1-4, 1а, 2а, 6, 6а, 6б, 21а, 21, 23, 80, 82, 78, 76, 60, 58, 56, 54, 19, 9/2, 9/1, 9, 17/2, 17/1, 17б, 15/1, 15, 13, 11, 40, 30, 32, 26, 24, 28, 22, 20, 18, 43, 5а, 7, 16, 5, 14, 12, 10б, 10в, 10а, 10, 8г, 8д, 8, 8/1; Газина, 1-3, 5, 7, 9, 1а, 11-13, 14а; Аксакова, 1-4, 6, 7; Смыслова, 1-4; Брюллова, 7а; Мамина-Сибиряка, 2, 4, 1а; Пожарского, 1а; Тамбовская, 1, 6; Шоссейная, 2; Бородинская, 45, 47, 47а, 49, 51, 53, 72, 74, 76; площадь Заводская, 1, 1/1, 1е, 1к, 1д, 1л, 9в, 9а/1, 9а, 9, 9/1, 15, 3/3, 3/4, 3/2, 13, 13а, 2, 3а, 2б, 3б, 3б/1; переулок Больничный, 1-4; площадь Константиновой, 1-7.

Также холодную воду отключат в частном секторе: улицы Белорусская, Брюллова, Бардина, Курская, Доменщиков, Тульская, Шоссейная, Водная, Бедного, Минина, Пожарского, Лавочкина, Мешкова, Франко, Карбышева, Бородинская, Стасова, Литейная, Арсеньева, Васнецова, Семенова Тян-Шанского, Бабушкина, Богатырская, Пирогова, Брестская, Хабарова, Былинная, Кочеткова, Брусничная, Третьякова, Куйбышева, Сурикова, Радищева, Грибоедова, Свердлова, Сафонова, Энтузиастов, Высокая, Патриса Лумумбы, 1-ая Либкнехта, 2-ая Либкнехта, Ковалева, Производственная, Восточная, Гражданская, Северная, Свободный Сокол, Репина, Вильямса, Пархоменко, Добролюбова, Булавина, Цементников, Известковая, Энгельса, Клары Цеткин, Баумана, переулки Болотникова, Ярмака, Полтавский, Свободный, Курчатова, Теплый, Чугунный, Ракетный

С 9 утра до 12 часов дня без воды останутся дома №1 и №3 по улице Филипченко. Воду подвезут по заявкам потребителей. Подробности в РВК-Липецк по телефонам: *6048, 236-048.