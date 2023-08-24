В Липецке 37-летняя пассажирка автобуса попала в больницу после ДТП с «Нивой» Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду 23 августа в Липецке столкнулись «Шевроле Нива» и автобус. Авария произошла на улице Опытная в шесть часов вечера. Внедорожником управляла 41-летняя женщина. За рулем автобуса находился водитель 54 лет. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, в ДТП пострадала 37-летняя пассажирка общественного транспорта. С травмами ее доставили в больницу.

За сутки автоинспекторы зафиксировали на дорогах Липецкой области 4 630 нарушений Правил дорожного движения. Они остановили четырех пьяных водителей и выявили 326 человек, которые проигнорировали ремни безопасности. Также автомобилисты 4 356 раз превысили скорость, выехали на встречную полосу и припарковались в неположенном месте.

Напомним, что в Измалковском районе ВАЗ протаранил дорожное ограждение. Водитель в больнице.