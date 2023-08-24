В Липецкой области инспекторы ГИБДД выйдут в усиленный рейд по пьяным водителям Фото: Юлия КЛЮЕВА

В эти выходные в Липецкой области инспекторы ГИБДД будут в усиленном режиме ловить пьяных водителей. Рейд пройдет в ближайшие три дня – стартует 25 августа и завершится в воскресенье 27 августа.

В пресс-службе регионального УГИБДД напоминают, что езда в состоянии алкогольного опьянения – одно из грубейших нарушений Правил дорожного движения. За управление автомобилем в нетрезвом виде водителю грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав до 2 лет. Вернуть удостоверение можно будет только после экзамена.

Более серьезное наказание ждет автомобилистов, которые повторно сели за руль после застолья, вплоть до уголовной ответственности. Для них увеличиваются штрафы до 300 тысяч рублей. Также есть риск получить срок – до 2 лет лишения свободы.