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НовостиПроисшествия24 августа 2023 9:50

Наркокурьер из Севастополя привез в Липецкую область 5 кг метилэфедрона

В Липецкой области полицейские и бойцы отряда «Гром» задержали жителя Севастополя, который перевозил в машине наркотики
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Наркокурьер из Севастополя привез в Липецкую область 5 кг мефедрона

Наркокурьер из Севастополя привез в Липецкую область 5 кг мефедрона

Фото: принтскрин видео.

В Липецкой области задержали наркокурьера с 5 килограммами метилэфедрона. Жителя Севастополя поймали на 446 километре трассы М-4 «Дон» в Хлевенском районе. Водителя «Шкоды» остановили полицейские совместно с бойцами отряда спецназначения «Гром».

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, в машине под обшивкой задних дверей правоохранители нашли тайники. В них спрятали пять пакетов с наркотиками. Экспертиза подтвердила, что это метилэфедрон.

Подозреваемым оказался 24-летний парень из Севастополя. По версии оперативников, он - межрегиональный наркокурьер, доставляющий запрещенные вещества в разные точки страны. За свою работу он получал вознаграждение в криптовалюте. Сам злодей сообщил, что часть «товара» вез в Липецк.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Севастопольца заключили под стражу.