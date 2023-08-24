Наркокурьер из Севастополя привез в Липецкую область 5 кг метилэфедрона

Наркокурьер из Севастополя привез в Липецкую область 5 кг мефедрона Фото: принтскрин видео.

В Липецкой области задержали наркокурьера с 5 килограммами метилэфедрона. Жителя Севастополя поймали на 446 километре трассы М-4 «Дон» в Хлевенском районе. Водителя «Шкоды» остановили полицейские совместно с бойцами отряда спецназначения «Гром».

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, в машине под обшивкой задних дверей правоохранители нашли тайники. В них спрятали пять пакетов с наркотиками. Экспертиза подтвердила, что это метилэфедрон.

Подозреваемым оказался 24-летний парень из Севастополя. По версии оперативников, он - межрегиональный наркокурьер, доставляющий запрещенные вещества в разные точки страны. За свою работу он получал вознаграждение в криптовалюте. Сам злодей сообщил, что часть «товара» вез в Липецк.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Севастопольца заключили под стражу.