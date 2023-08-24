Мэр Липецка Евгения Уваркина взяла опеку над тигрицей в честь 50-летия зоопарка

Мэр Липецка оформила опеку над тигрицей зоопарка
Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области
В минувшую среду, 23 августа, зоопарк Липецка отметил 50-летие. Сотрудники зверинца устроили праздник для взрослых и детей. Гостей развлекали ростовыми куклами, аниматорами и мастер-классами. Мэр Евгения Уваркина поздравила коллектив зверинца с годовщиной и поблагодарила директора за работу.
– Я знаю, как много команда работает на эту цель и сколько сил в это вложено, – отметила глава администрации в своем телеграм-канале.
Сотрудники зоопарка устроили праздник для липчан
Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области
Руководительница города также решила взять опеку над тигрицей. Теперь у красавицы Шерр появилась приемная мама.
– Давно вынашивала эту мысль, и сегодня окончательно убедилась в своем решении, – поделилась Уваркина. – Будем рады, если еще больше людей смогут присоединиться к акции, чтобы совместными усилиями внести свой вклад в сохранение и развитие зоопарка.
Глава администрации поздравила коллектив зоопарка с 50-летием
Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.