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НовостиОбщество24 августа 2023 11:41

На улице Гранитная уложили полтора километра нового асфальта в Липецке

Специалистам осталось решить вопрос со свалкой, круглосуточным магазином и деревом
Алина ПАЛАГИНА
В Липецке отремонтировали дорогу на Гранитной

В Липецке отремонтировали дорогу на Гранитной

Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке отремонтировали дорогу в частном секторе микрорайона Студенки. На улице Гранитная уложили полтора километра нового асфальта, сообщили в пресс-службе мэрии. Однако у администрации еще осталась работа на участке.

Необходимо решить вопрос со стихийной свалкой и магазином, который круглосуточно продает алкоголь. Кроме того, на проезжую часть свисают ветки ивы. Дерево мешает обзору водителей.

Жителям пообещали разобраться с торговой точкой. Проверкой займутся сотрудники регионального управления потребительского рынка. Ветви растения подпилят энергетики. А вот порядок на улице предстоит навести местным. Липчанам посоветовали обратиться за помощью к представителям управы.