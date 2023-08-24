Перед домом культуры «Студеновский» посадят 76 деревьев и уложат газон в Липецке

В Липецке благоустраивают территорию перед ДК на Шкатова Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке начали благоустраивать территорию перед домом культуры «Студеновский». Пока специалисты поставили и подключили световые опоры. Теперь рабочие обновят тротуарную плитку, опилят сухие деревья и уберут старые пни. Также здесь появятся арт-объекты.

После можно будет приступать к озеленению. В сквере перед ДК уложат газон на площади в 1,4 тысяч квадратных метров, сообщили в пресс-службе мэрии. Глаз горожан будут радовать растения. Сотрудники посадят 76 деревьев и 17 кустарников.

Напомним, к концу октября на площади Петра Великого разобьют газон. Траву постелют на площади в четыре тысячи квадратов. Кроме того, здесь высадят 31 дерево и 492 кустарника.