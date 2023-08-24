Под Липецком 81-летняя мать перерезала горло спящему сыну-инвалиду Фото: Юлия КЛЮЕВА

Жительницу Липецкой области подозревают в убийстве сына-инвалида. Трагедия произошла в Задонском районе 22 августа. По данным следствия, в селе Донское 81-летняя пенсионерка подошла к спящему 57-летнему сыну и порезала лезвием его шею. Он скончался от острой кровопотери.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ «Убийство». Следователи опросили подозреваемую и осмотрели место происшествия. Пожилая женщина проходит судебную психолого-психиатрическую экспертизу. Расследование продолжается.

Напомним, что суд вынес приговор жителю Измалковского района, который до смерти забил родную мать из-за пролитого алкоголя. Делал он это руками, ногами и мухобойкой. Извергу дали 8 лет колонии строгого режима.