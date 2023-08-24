Бастрыкин поручил проверить инцидент с грубой санитаркой в больнице Липецка Фото: принтскрин видео.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку из-за скандала в Больнице скорой медицинской помощи №1 в Липецке. По соцсетям разлетелось видео с санитаркой, которая грубо обращается с пожилой пациенткой. Как сообщили в БСМП, инцидент случился 19 августа.

Напомним, медработник пыталась отогнать женщину от холодильника. Она схватила ее за руку и резко дернула. Пациентка стукнулась об кровать и упала на пол. Санитарка не смогла поднять ее и начала толкать, крича и передразнивая. Когда о случившемся узнал весь Липецк, работницу уволили. Также руководство сделало выговор старшей медсестре отделения токсикологии.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, по данному факту проводится доследственная проверка. Ее ход и результаты проверят в центральном аппарате СК России.