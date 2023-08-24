В Липецке безработный тайно напал на приятеля и украл у него телефон за 20 тысяч Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке на 43-летнего мужчину напали на улице Депутатская. Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть 22 августа. Липчанин сообщил, что неизвестный вырвал у него телефон за 20 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 22-летний безработный житель областного центра. Он пояснил, что в тот день познакомился с мужчиной. Они купили алкоголь, чтобы выпить за знакомство. В тот момент злодей увидел у приятеля дорогостоящий мобильный.

После прощания липчанин тайно проследил за потерпевшим. Когда тот достал телефон, мужчина подбежал к нему, ударил и забрал устройство. Похищенное подозреваемый продал за 3 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ «Грабеж». Максимальное наказание по статье – до 7 лет тюрьмы.