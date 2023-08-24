Питьевую воду отключат в центре Липецка на 26 улицах в пятницу 25 августа

В Липецке отключат холодную воду на 26 улицах в пятницу Фото: Алина ПАЛАГИНА

В пятницу, 25 августа, в центре Липецка отключат питьевую воду на 26 улицах. Специалисты водоканала займутся плановыми ремонтными работами. Подачу ресурса приостановят с 10:00 до 20:00, сообщили в пресс-службе мэрии.

Без холодной воды останутся жители домов на улицах Франко, 6, 8; площадь Плеханова, 4, 7, 5; Интернациональная, 3, 5, 5а, 6, 8, 10, 11, 12, 12А, 12Б, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 29, 29А, 32, 34, 36, 35Б, 50, 52, 53а, 54, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71; Гагарина, 2, 4, 6, 8, 10, 13, 15; Студеновская, 7, 11, 17а; переулок Вилкова, 14; Шкатова, 1, 3, 4, 7, 23 (детский сад), 26; Орловская, 31; Горняцкая, 1, 2, 3, 4, 6; 4-й Пятилетки, 5, 6, 7, 8, 10; Кротевича, 9а (детский сад), 1, 3, 5; 30 лет Октября, 2, 6, 8; Гайдара, 2, 2б/2, 2а/3, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25; Амурская, 2, 4, 5; Нахимова, 5, 6, 7, 8, 8а, 10; Зегеля, 6; Желябова, 2, 3, 4, 7, 9; Плеханова, 8, 10, 30, 32А, 34, 34А; Саперная, 1 и в частном секторе на Пионерской, Вилкова, Весеннем, 4-й Пятилетки, Антипова, Короленко, Орловской; Янкина, Гайдара, Амурской, Ушакова, Луначарского и Нахимова.

Машины с водой приедут по улицам Франко, 6 и Шкатова, 23. За дополнительной информацией обращайтесь по номерам: *6048, 236-048.