Без света останутся 15 улиц Липецка в пятницу 25 августа

В Липецке отключат электричество на 15 улицах Фото: Юлия КЛЮЕВА

В пятницу, 25 августа, в Липецке без электричества останутся 15 улиц. Специалисты займутся плановыми ремонтными работами, сообщили в пресс-службе мэрии.

С шести до восьми утра свет отключат на Архангельской, 2, 7 – 11, 13, 23; Астраханской, 1, 11, 13, 15, 17, 19, 1а, 2, 21, 4, 6, 8, 9; Силикатной, 16 – 20, 22 и Усманской, 12, 18.

С девяти утра до четырех дня подачу ресурса приостановят на улицах Ангарская, 31; Ново-Весовая, 16, 26; Прудная, 4 и Ударников, 20з, 20и, 22 – 31, 32, 94.

С девяти утра до пяти вечера лампочки погаснут на Кротевича, 76 – 133, 135, 137; Гранитной, 74 – 119; Академика Вавилова, 4, 80 – 131; Новокарьерной, 2 – 106; Тельмана, 68, 70 – 90; Урицкого, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 77а, 79, 80 – 150, 152 и Шевченко, 83, 85 – 117, 119, 121.

За дополнительной информацией обращайтесь по бесплатному номеру контакт-центра: 8-800-220-0-220. Диспетчеры отвечают круглосуточно.

Напомним, также в пятницу в областном центре перекроют холодную воду на 26 улицах. Подробности можно прочитать по ссылке.