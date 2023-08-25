«Елецкие кружева» отметили двумя золотыми медалями на фестивале в Москве

фотография из телеграм-канала главы администрации Ельца Евгения Боровских Фото: с сайта

В Москве прошел творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле». Праздник ежегодно устраивают, чтобы поддерживать духовные и культурные традиции страны. «Елецкие кружева» из Липецкой области представили коллекцию одежды на показе. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр Евгений Боровских.

Фестиваль собрал более 225 тысяч человек. Около полутора тысяч участников приехали из 66 регионов России, Беларуси и Узбекистана. Мастериц отметили двумя золотыми медалями. Ельчане выиграли в номинациях – «Лучшая коллекция одежды» и «Лучший товаропроизводитель».

– Все это очень радует, но не удивляет! Ведь изделия современных елецких мастериц не уступают по качеству старинным образцам, являясь итогом творческого труда и таланта, – отметил Боровских. – Этот промысел служит делу духовного обогащения народа, развитию нашей культуры.