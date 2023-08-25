Новый спортивный стадион появится в Хрущевке Липецкой области в 2024 году

В селе Липецкой области построят новый стадион Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В селе Хрущевка Липецкой области построят новый спортивный стадион около школы имени Олега Пешкова. Специалисты уже приступили к работе. Площадку планируют сдать в 2024 году, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Деньги выделили из местного бюджета. Подрядчик сделает беговые дорожки, футбольное поле и пространство для занятий настольным теннисом. Посещать стадион смогут не только воспитанники образовательного учреждения, но и все неравнодушные к физической активности жители.

В прошлом году возле школы имени Олега Пешкова сделали площадку для сдачи нормативов ГТО Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Кстати, в 2022 году здесь обустроили территорию для сдачи нормативов ГТО. Специалисты поставили уличные тренажеры и инвентарь.

Напомним, в селе Конь-Колодезь капитально ремонтируют школу. 1 сентября ученики войдут в обновленное здание.