Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 августа 2023 6:35

Новый спортивный стадион появится в Хрущевке Липецкой области в 2024 году

Строители уже приступили к работе
Алина ПАЛАГИНА
В селе Липецкой области построят новый стадион

В селе Липецкой области построят новый стадион

Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В селе Хрущевка Липецкой области построят новый спортивный стадион около школы имени Олега Пешкова. Специалисты уже приступили к работе. Площадку планируют сдать в 2024 году, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Деньги выделили из местного бюджета. Подрядчик сделает беговые дорожки, футбольное поле и пространство для занятий настольным теннисом. Посещать стадион смогут не только воспитанники образовательного учреждения, но и все неравнодушные к физической активности жители.

В прошлом году возле школы имени Олега Пешкова сделали площадку для сдачи нормативов ГТО

В прошлом году возле школы имени Олега Пешкова сделали площадку для сдачи нормативов ГТО

Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Кстати, в 2022 году здесь обустроили территорию для сдачи нормативов ГТО. Специалисты поставили уличные тренажеры и инвентарь.

Напомним, в селе Конь-Колодезь капитально ремонтируют школу. 1 сентября ученики войдут в обновленное здание.