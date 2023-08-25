16-летний мотоциклист попал в больницу после ДТП с «Фордом» и «Хендай» в Липецке

В Липецке в ДТП попал 16-летний подросток на мотоцикле Фото: Алина ПАЛАГИНА

В минувший четверг, 24 августа, в Липецке произошло массовое ДТП. Около семи часов вечера на улице Студеновская 16-летний мотоциклист столкнулся с «Фордом» и «Хендай».

За рулем первой иномарки сидел 42-летний водитель, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Второй машиной управляла 55-летняя автомобилистка. Травмы получил подросток. Медики доставили школьника в больницу.

В Липецкой области в аварии пострадал 60-летний пассажир Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В тот же день авария случилась в Грязинском районе. В районе девяти вечера трассу не поделили 38-летний мужчина на «ИЖе» и 28-летний водитель «Хендай».

В результате столкновения пострадал 60-летний пассажир первого авто. Врачи оказали жителю региона медицинскую помощь и отпустили.