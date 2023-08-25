В Липецке сутки ищут двоих пропавших 15-летних подростков

В Липецке пропали 15-летние девочка и мальчик Фото: Поиск пропавших детей Липецк

В Липецке сутки ищут двоих 15-летних подростков. Евгений Фролов и Елизавета Рябкова пропали в минувший вторник, 24 августа. Девочка и парень ушли из дома в районе улицы Филипченко около половины одиннадцатого утра.

Ребята до сих пор не выходят на связь, сообщили в пресс-службе региональной организации «Поиск пропавших детей». Елизавета была одета в черный спортивный костюм. Юная горожанка забрала рюкзак.

Жителей региона, которые видели подростков или знают, где они могут находиться, просят позвонить в полицию – 02 или местным волонтерам – 8 (4742) 37-88-77, 8 (905) 681-05-18. Можно написать на электронную почту: ppdlip@mail.ru.

Напомним, в областном центре нашли пропавшую 15-летнюю школьницу в черном платье.