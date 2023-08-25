В Липецке управляющую компанию обязали изолировать квартиру от шума в подвале

Управляющей компании не удалось обжаловать предписание Роспотребнадзора Фото: Алина ПАЛАГИНА

В Липецке житель дома по улице Замятина пожаловался на сильный шум в квартире. Звуки исходили из подвала. Горожанин обратился в управление Роспотребнадзора. Специалисты осмотрели помещение, насосную станцию, вводное распределительное устройство и тепловой узел.

Громкий гул издавало оборудование. Экспертиза показала, что шум в квартире, действительно, превышает допустимый уровень. Сотрудники ведомства выдали предписание управляющей компании. Организация должна была устранить звуки по ночам. Однако УК не согласилась и пошла в Арбитражный суд.

В результате заседания управляшке отказали в требованиях, сообщили в объединенной пресс-службе региональной судебной системы. Компанию обязали изолировать квартиру жильца от грохота. Решение пока не вступило в законную силу.