Двух пропавших 15-летних подростков нашли живыми в Липецке

В Липецке нашлись пропавшие мальчик и девочка Фото: Поиск пропавших детей Липецк

В эту пятницу, 25 августа, в Липецке нашли двух 15-летних подростков. Мальчика и девочку искали больше суток. Отметим, юные горожане пропали утром минувшего четверга, 24 августа. Ребята ушли из дома в районе улицы Филипченко. Школьники не выходили на связь.

– Найдены, – написали в социальных сетях региональной организации «Поиск пропавших детей». – Живы!

Жителям региона напоминают, что в подобных ситуациях не стоит оставаться равнодушными. Каждый может оказаться в чрезвычайных обстоятельствах. В поиске пропавших важно оперативно распространить информацию. Как правило, липчан просят сделать репост на станицу или отправить сводку знакомым. В экстренных ситуациях звоните в 112.