Пьяный дебошир в Данкове ударил полицейского и оторвал кобуру с оружием

В Липецкой области будут судить данковчанина, который устроил драку с полицейским Фото: Юлия КЛЮЕВА

Житель Данкова Липецкой области напал на полицейского при исполнении. Инцидент произошел в начале августа. Между семейной парой разыгрался конфликт. Правоохранителя вызвали, чтобы утихомирить влюбленных.

Горожанин изрядно выпил и проявлял агрессию к даме сердца. Когда страж порядка потребовал прекратить враждебное поведение, дебошир пришел в ярость. Нарушитель неожиданно ударил в грудь сотрудника и оторвал кобуру с табельным оружием. Завязалась борьба – полицейский обезвредил противника.

Теперь мужчину будут судить по части 1 статьи 318 УК, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Агрессору грозит до пяти лет колонии.

Напомним, махинации с подставными фирмами могут обернуться шестью годами колонии для липчанина. Горожанин согласился открыть на свое имя две компании по просьбе аферистов.