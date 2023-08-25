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НовостиПроисшествия25 августа 2023 10:35

Пьяный дебошир в Данкове ударил полицейского и оторвал кобуру с оружием

Жителю Липецкой области грозит до пяти лет за нападение на правоохранителя при исполнении
Алина ПАЛАГИНА
В Липецкой области будут судить данковчанина, который устроил драку с полицейским

В Липецкой области будут судить данковчанина, который устроил драку с полицейским

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Житель Данкова Липецкой области напал на полицейского при исполнении. Инцидент произошел в начале августа. Между семейной парой разыгрался конфликт. Правоохранителя вызвали, чтобы утихомирить влюбленных.

Горожанин изрядно выпил и проявлял агрессию к даме сердца. Когда страж порядка потребовал прекратить враждебное поведение, дебошир пришел в ярость. Нарушитель неожиданно ударил в грудь сотрудника и оторвал кобуру с табельным оружием. Завязалась борьба – полицейский обезвредил противника.

Теперь мужчину будут судить по части 1 статьи 318 УК, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Агрессору грозит до пяти лет колонии.

Напомним, махинации с подставными фирмами могут обернуться шестью годами колонии для липчанина. Горожанин согласился открыть на свое имя две компании по просьбе аферистов.