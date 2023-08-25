Гинекологи Липецка удалили у девушки кисту яичника, в которой выросла челюсть

фотография из официальных социальных сетей ГУЗ "Липецкая областная клиническая больница" Фото: с сайта

Гинекологи Липецкой областной клинической больницы помогли молодой девушке. У 27-летней жительницы не получалось забеременеть. Горожанка обратилась к врачам. Обследование показало, что в яичнике появилась огромная киста.

Пациентку успешно прооперировали. Образование удалили лапароскопическим методом – без разрезов. Однако в процессе медики столкнулись с необычной патологией. В кисте нашли зачатки челюсти с зубами, сообщили в социальных сетях ЛОКБ.

– Подобные случаи описаны в медицинской литературе и являются очень редкими, – написали на странице. – Операцию выполнили заведующий отделением гинекологии Мешков Артем Юрьевич и молодой специалист Банаева Олеся Владимировна.

Восстановительный период проходит спокойно. Липчанку готовятся выписывать. Теперь девушка сможет завести ребенка.