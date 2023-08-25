Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 августа 2023 11:31

Гинекологи Липецка удалили у девушки кисту яичника, в которой выросла челюсть

Жительница Липецка пожаловалась врачам, что не может забеременеть
Алина ПАЛАГИНА
фотография из официальных социальных сетей ГУЗ "Липецкая областная клиническая больница"

фотография из официальных социальных сетей ГУЗ "Липецкая областная клиническая больница"

Фото: с сайта

Гинекологи Липецкой областной клинической больницы помогли молодой девушке. У 27-летней жительницы не получалось забеременеть. Горожанка обратилась к врачам. Обследование показало, что в яичнике появилась огромная киста.

Пациентку успешно прооперировали. Образование удалили лапароскопическим методом – без разрезов. Однако в процессе медики столкнулись с необычной патологией. В кисте нашли зачатки челюсти с зубами, сообщили в социальных сетях ЛОКБ.

– Подобные случаи описаны в медицинской литературе и являются очень редкими, – написали на странице. – Операцию выполнили заведующий отделением гинекологии Мешков Артем Юрьевич и молодой специалист Банаева Олеся Владимировна.

Восстановительный период проходит спокойно. Липчанку готовятся выписывать. Теперь девушка сможет завести ребенка.

фотография из официальных социальных сетей ГУЗ "Липецкая областная клиническая больница"

фотография из официальных социальных сетей ГУЗ "Липецкая областная клиническая больница"

Фото: с сайта