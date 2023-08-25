39 школ Липецкой области капитально отремонтируют за 850 млн до конца года

В Липецкой области до конца года капитально отремонтируют 39 школ Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В Липецкой области капитального ремонта ждут 39 школ. Работы должны завершить до конца текущего года, сообщили в пресс-службе регионального правительства. На обновление зданий потратят 850 миллионов рублей.

Деньги выделили из областного и федерального бюджетов. У каждого учреждения – разные проблемы. Где-то нужно заменить крышу, восстановить фундамент, инженерные сети или фасад. Отдельные школы требуют всего сразу.

Деньги бюджета потратят в том числе на антитеррористическую безопасность школ Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В Липецке ремонтируют две школы – №54 и №63. На работы направили 304 миллиона. Специалисты наладят отопление, водоснабжение, канализацию и приведут в порядок внешний вид построек.

Также средства казны пойдут на антитеррористическую безопасность. Установят противопожарные металлические двери и оборудование на входе.