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НовостиОбщество25 августа 2023 12:58

Дороги к детсадам и школам Липецкой области отремонтируют к началу учебного года

К 1 сентября в областном центре восстановят пять проездов
Алина ПАЛАГИНА
В Липецкой области восстанавливают проезды к школам и детским садам

В Липецкой области восстанавливают проезды к школам и детским садам

Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В Липецкой области восстановят дороги к детским садам и школам. Работы должны завершить к началу нового учебного года, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Специалисты планируют сдать готовые участки 1 сентября.

В Липецке обновляют сразу несколько проездов. Строители трудятся на Депутатской рядом с Октябрьским домом творчества и Угловой за лицеем №44. Вскоре ровная «тропинка» появится на Шкатова около детсада. Дороги у четырех учреждений по Семашко и Вермишева уже отремонтировали.

В Ельце положили новый асфальт по улицам Гайтеровой и Ленина, в Грязях – Орджоникидзе. Новое дорожное покрытие появится в селах Коробовка, Тюшевка, Решетово-Дуброво, Ярославы, Быково и Большой Хомутец. Подрядчик укрепляет обочину, приводит в порядок остановки, меняет знаки и ограждения.