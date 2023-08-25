Дороги к детсадам и школам Липецкой области отремонтируют к началу учебного года

В Липецкой области восстанавливают проезды к школам и детским садам Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В Липецкой области восстановят дороги к детским садам и школам. Работы должны завершить к началу нового учебного года, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Специалисты планируют сдать готовые участки 1 сентября.

В Липецке обновляют сразу несколько проездов. Строители трудятся на Депутатской рядом с Октябрьским домом творчества и Угловой за лицеем №44. Вскоре ровная «тропинка» появится на Шкатова около детсада. Дороги у четырех учреждений по Семашко и Вермишева уже отремонтировали.

В Ельце положили новый асфальт по улицам Гайтеровой и Ленина, в Грязях – Орджоникидзе. Новое дорожное покрытие появится в селах Коробовка, Тюшевка, Решетово-Дуброво, Ярославы, Быково и Большой Хомутец. Подрядчик укрепляет обочину, приводит в порядок остановки, меняет знаки и ограждения.