В Липецке суд вынес приговор шестерым организаторам подпольного игорного бизнеса

Фото объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области

В Липецке осудили организаторов подпольных игровых клубов. Суд признал виновными шестерых человек, которые незаконно проводили азартные игры. Один из них получил 2 года 6 месяцев колонии строгого режима, остальные – штрафы от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Еще троих участников, которые во всем признались и сотрудничали со следствием, ранее приговорили к 2 годам условно.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, подсудимые проводили в арендованных помещениях азартные игры с использованием Интернета. Они выбирали места, где было много людей. При этом строго соблюдали правила конспирации – в казино ходили только знакомые организаторов и охранников клубов. Незаконный бизнес существовал с 2015 по 2019 годы. За это время организаторы получили доход в 12 миллионов.

Их вычислили сотрудники областного СКР совместно с УЭБиПК УМВД России. Злодеи так и не признали вину.