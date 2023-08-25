Холодную воду отключат в центре Липецка и в поселке Дачный в субботу 26 августа Фото: Юлия КЛЮЕВА

В субботу 26 августа в центра Липецка и в поселке Дачный отключат холодную воду. Причина – ремонтные работы на сетях. Советуем липчанам заранее сделать запасы питьевой воды.

С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут по улице Кузнечная, 6, 8, 10, 10А. На этот же период времени без воды останутся жители частного сектора по улицам Светлова, Тихая, Бурлакова, Добровская, Патриотическая.

Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, воду подвезут к дому №6 по Кузнечной, а также по заявкам жителей. После окончания работ вода может быть мутной некоторое время. Более подробную информацию горожане могут получить в диспетчерской компании по телефонам: *6048, 236-048.