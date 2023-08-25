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НовостиПроисшествия25 августа 2023 15:06

Минометную мину времен Великой Отечественной войны взорвали под Липецком

В Усмани во время земляных работ нашли неразорвавшийся боеприпас
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Минометную мину времен Великой Отечественной войны взорвали под Липецком

Минометную мину времен Великой Отечественной войны взорвали под Липецком

Фото: УГПСС Липецкой области

В пятницу 25 августа в Липецком районе уничтожили 50-миллиметровую минометную мину времен Великой Отечественной войны. Неразорвавшийся боеприпас нашли на улице Маяковского в Усмани во время земляных работ.

Как сообщили в пресс-службе регионального УГПСС, сотрудники аварийно-спасательного отряда обезвредили снаряд и перевезли его на специализированный полигон. Там взрывотехники уничтожили мину.

Напомним, что боеприпасы нельзя трогать, толкать, пинать, перекатывать, разбирать, выбрасывать в водоем, закапывать в землю. Опасно разводить рядом со снарядом костер. Об обнаружении взрывоопасного предмета следует сообщить по номеру вызова экстренных служб «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно, как с мобильных, так и со стационарных телефонов.