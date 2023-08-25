Минометную мину времен Великой Отечественной войны взорвали под Липецком Фото: УГПСС Липецкой области

В пятницу 25 августа в Липецком районе уничтожили 50-миллиметровую минометную мину времен Великой Отечественной войны. Неразорвавшийся боеприпас нашли на улице Маяковского в Усмани во время земляных работ.

Как сообщили в пресс-службе регионального УГПСС, сотрудники аварийно-спасательного отряда обезвредили снаряд и перевезли его на специализированный полигон. Там взрывотехники уничтожили мину.

Напомним, что боеприпасы нельзя трогать, толкать, пинать, перекатывать, разбирать, выбрасывать в водоем, закапывать в землю. Опасно разводить рядом со снарядом костер. Об обнаружении взрывоопасного предмета следует сообщить по номеру вызова экстренных служб «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно, как с мобильных, так и со стационарных телефонов.