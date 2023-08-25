В Липецкой области до +27 градусов тепла в субботу 26 августа Фото: Юлия КЛЮЕВА

В субботу 26 августа в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, преимущественно без осадков.

Ночью ощутимо похолодает – от 5 до 10 градусов выше ноля. Ветер западной четверти 2-7 м/с. Днем жителей региона еще порадует остаточное летнее тепло – от 22 до 27 градусов со знаком «плюс». Ветер усилится до 5-10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 743 мм рт.ст.

В воскресенье 27 августа в Липецке переменная облачность. Ночью в областном центре до 14 градусов тепла и небольшие дожди. В светлое время суток столбик термометра поднимется от отметки +22 градуса. Ветер переменных направлений 5-7 м/с. Атмосферное давление без существенных изменений - 745 мм рт.ст.