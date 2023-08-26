Под Липецком 18-летний парень перевел мошенникам 49 тысяч рублей Фото: Юлия КЛЮЕВА

В отдел полиции Ельца Липецкой области с заявлением обратился 18-летний парень. Он рассказал, что попался на удочку мошенников и потерял 49 тысяч рублей.

По словам молодого человека, ему позвонил «сотрудник службы безопасности банка» и сообщил, что к его лицевому счету кто-то пытается привязать другой номер. В этот же момент ельчанину пришло смс-сообщение о кредите. Звонивший начал уверять, что аферисты пытаются взять на него кредит. А чтобы прекратить злодейство, предложил парню оформить кредитную карту на 49 тысяч рублей и перевести деньги на резервный счет. Увы, наивный молодой человек не заметил обмана.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».